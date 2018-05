Legittima l’impugnativa dell’ingiunzione se l’avviso di accertamento manca dei requisiti essenziali

Attenzione!

Per visualizzare il contenuto dell'articolo è necessario essere autenticati!

Il Comune di San Giovanni Rotondo ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della CTR PUGLIA, in materia di TARSU, sostenendo in primo luogo la violazione dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 in quanto erroneamente i giudici di appello non avrebbero dichiarato la non ammissibilità del ricorso dal momento che l’INGIUNZIONE era stata impugnata […]