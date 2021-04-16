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Contenzioso Tributario
La natura ordinatoria del termine di presentazione dell’istanza per la sospensione del processo in caso di adesione alla definizione agevolata

La natura ordinatoria del termine di presentazione dell’istanza per la sospensione del processo in caso di adesione alla definizione agevolata

In esito al ricorso prodotto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTR del Molise che aveva respinto l’appello relativo all’impugnativa presso la CTP di un ACCERTAMENTO tributario…

16 aprile 20211 CommentoContinua

Al giudice ordinario la competenza in materia di prescrizione dei crediti tributari maturata dopo la notifica della cartella di pagamento

Al giudice ordinario la competenza in materia di prescrizione dei crediti tributari maturata dopo la notifica della cartella di pagamento

Decidendo sul ricorso proposto dall’Agente della Riscossione avverso il decreto del Tribunale di Palermo riguardante l’ammissione al passivo del fallimento di alcuni crediti prescritti, le SEZIONI UNITE DELLA …

16 aprile 2021Nessun CommentoContinua

L’omessa pronuncia su alcuni motivi di appello fatti valere nell’avvio del giudizio rende nulla la sentenza

L’omessa pronuncia su alcuni motivi di appello fatti valere nell’avvio del giudizio rende nulla la sentenza

Su alcune cartelle di pagamento relative all’IMU per gli anni 2009/2011 del COMUNE DI LACCO AMENO, la Corte di Cassazione + stata chiamata a giudicare sul ricorso proposto…

9 aprile 2021Nessun CommentoContinua

Giurisprudenza

Rainbet Glücksspielhaus: Eine vollständige Analyse

Einführung in Rainbet Casino Rainbet Spielbank hat sich im Internet-Gaming einen Ruf erarbeitet und lockt…

24 giugno 2026Nessun CommentoContinua

Rainbet Glücksspiel im Überblick: Games, Vorteile und Auszahlungen

Plattformüberblick sowie Benutzerfreundlichkeit Rain Bet Spielbank bietet eine fortschrittliche und leicht bedienbare Plattform, die sowohl…

24 giugno 2026Nessun CommentoContinua

Rainbet – detaillierte Bewertung von dem Online-Casino

Rainbet Casino ist ein aufstrebende Online-Casino, das Spielern eine Vielfalt von Spielen bietet. In der…

24 giugno 2026Nessun CommentoContinua

Rainbet Casino unter der Lupe: Ein detaillierter Bericht

Benutzerfreundlichkeit der Plattform nebst Design Rainbet Casino bietet eine intuitive Plattform, die nicht nur für…

24 giugno 2026Nessun CommentoContinua

Dossier

Note critiche alla decisione della Cassazione sullo stralcio dei debiti fino a mille euro

Note critiche alla decisione della Cassazione sullo stralcio dei debiti fino a mille euro

La Corte di Cassazione, ha ritenuto ,con l’Ordinanza in questione, che la disposizione dell’art. 4 del d.l. 119/2018 convertito in L. 136/2018 ,che prevede che i debiti di…

7 gennaio 2021Nessun CommentoContinua

D.L. CURA ITALIA – RIFLESSI SULLA GESTIONE DELLA FISCALITÀ LOCALE

D.L. CURA ITALIA – RIFLESSI SULLA GESTIONE DELLA FISCALITÀ LOCALE

Il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18. “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.” c.d.” D.L.…

20 marzo 2020Nessun CommentoContinua

Normativa

Decreto Milleproroghe n. 183/2020, convertito in legge, con disposizioni di interesse degli enti locali

Decreto Milleproroghe n. 183/2020, convertito in legge, con disposizioni di interesse degli enti locali

Nella Gazzetta Ufficiale n. 51 dell’1/3/2021 è stata pubblicata la conversione in legge del D.L. n. 183/2020, contenente anche disposizioni di…

8 marzo 2021Nessun CommentoContinua

La stima della capacità fiscale dei singoli Comuni nei decreti del MEF

La stima della capacità fiscale dei singoli Comuni nei decreti del MEF

Nel Supplemento Ordinario n. 9 alla Gazzetta Ufficiale n. 36 del  12  febbraio 2021 è stato pubblicato il Decreto del MEF…

7 marzo 2021Nessun CommentoContinua